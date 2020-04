Kiezen voor Vuelta-voucher is een gemiste kans

COLUMNEen Vuelta in het najaar. ‘Dat wordt lastig’, zo reageerde de Bredase wethouder Daan Quaars afgelopen week op het besluit om de Ronde van Spanje samen met de Tour de Giro verplaatsen naar het najaar. ‘Lastig’. Dat woord wekte na meer dan een maand daadkrachtig overleven in de coronacrisis de nodige verbazing. November is koud en geen feestmaand, verwoordde de politicus zijn twijfels. Zeker nooit bij NAC op de tribune gezeten in november.

We hebben laten zien dat we binnen twee uur de hele horeca in het land kunnen sluiten. De scholen hebben in no time hun lesprogramma aangepast aan de nieuwe, complexe situatie en dan zou Breda het ‘lastig’ vinden om één van de grootste internationale sportevenementen voor één onvoorziene dag een plekje te geven in de stad.

Geen wonder dat Vuelta-baas Javier Guillén direct de wethouder van Irun belde. Daar zetten ze maar al te graag zonder nadenken alles aan de kant voor een wielerronde die voor een miljoenenpubliek live vanuit de lucht te zien is in tientallen landen. In 2014 had Guillén ook al genoeg van al dat politieke gedraal in Nederland over een Vuelta-start in 2015. Toen hij hoorde dat we wel vijf dagen nodig hadden om iedereen tevreden te stellen, liet hij weten liever een andere keer langs te komen. ‘Vijf dagen! Het moet wel de Ronde van Spanje blijven.’

Het probleem is dat Nederlanders van zo’n ronde zo graag een feestje willen maken. Terwijl het op de eerste plaats keiharde topsport is en geen Acht van Chaam. De fans van NAC komen ook niet alleen voor het bier naar het stadion. Een feestje voor het volk moet bijzaak zijn in het optimaal benutten van de mogelijkheid om je stad wereldwijd in beeld te brengen.

Maar nee, we pakken liever een voucher dan te laten zien dat niets meer lastig is in dit land. De Vuelta zegt nu langs te komen in 2022. Eén tip: benader Guillén vanaf nu als de organisator van een internationaal topsportevenement. Niet als de organisator van een feestje.