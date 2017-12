Kerstdingetje

Nu weet ik weer waarom ik altijd zo tegen de kerst opzie. De boom. Altijd weer de boom. Wat daar voor een keuzestress bij komt kijken! Eerst de afweging maken tussen wel en geen boom. Dan: een echte of een kunstboom. Vervolgens: haal ik 'm bij de bouwmarkt, Ikea of de kerstboomhandelaar. Daarna: hoe groot moet ie zijn. Tot slot: van welk ras. O ja, de prijs, da's ook wel een dingetje.

Heb ik 'm eenmaal naar huis gesleept, in de auto die daarna nooit meer naaldenvrij is, dan breekt het gewichtigste moment aan. Wat vindt de heer des huizes ervan? Doorgaans keurt ie 'm af. Te groot, te klein, te smal, te breed, scheef, takken ongelijk verdeeld: elk jaar is er wel iets mis aan. Hoe krijg ik het toch voor elkaar? Zitten m'n ogen soms in m'n broekzak?

Wat er deze keer is gebeurd, wat ik anders heb gedaan, ik weet het niet. Verdomd als 't niet waar is, hij is meteen goedgekeurd. Terwijl ik 'm zelf aan de kleine kant vind. Maar in Noordhoek, waar ik 'm haal als geld zogenaamd geen rol speelt ('het is maar één keer per jaar kerst', 'als je het doet, moet je het goed doen'), hadden ze afgelopen woensdag nog maar een tamelijk beperkte selectie in de soort die bekend staat als de Rolls Royce onder de bomen. Dit was dan nog de beste.

Oké, de boom is binnen. Nu moet ie nog in de klem. Dit karwei staat ergens dit weekend te gebeuren, en hoewel het niet in mijn takenpakket zit omdat er een zaag aan te pas komt, zie ik ook daar tegenop. Want dan blijkt niet zelden dat ik alsnog een scharminkel in huis heb gehaald. Staat het kreng na menige vloek en tier toch overeind, dan dient een nieuwe stressfactor zich aan. De lampjes. Die doen het drie van de vier keer niet meer.

Over de laatste fase, het versierritueel - welke bal, slinger en engel waar - zal ik niet eens beginnen. Om maar helemaal te zwijgen van het vooruitzicht van het opruimen van alle zooi, in het begin van het nieuwe jaar.