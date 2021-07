Kamperen is kreperen (maar ik kan niet wachten tot we gaan)

COLUMN De verloren zoon van Wouw is terug

19 juni De voltallige redactie Roosendaal van BN DeStem Roosendaal kreeg deze week een appje van Eric de Regt, gemeenteraadslid van de VLP. Uit Wouw. De gemeenteraad vergaderde donderdag in Wouw. ‘Het voelt een beetje als thuiskomen’, tikt Eric. ‘De laatste keer in Wouw was in 1996, 25 jaar geleden, toen nog in de gemeente Wouw.’ Eindelijk! Eric is terug in Wouw. Dat heeft het geraniumdorp geweten!