Kameraad X. flest de boel met een kleurspoelinkje

van de hoofdredactie Licht paranoia én dankbaar

3 februari Ja, ik ben er zo eentje. Die de camera van haar laptop afplakt. Want je weet maar nooit wie er meekijkt, toch? Sociale media? Ik post niets meer over mijn privéleven na alle horrorverhalen over Facebook. De reportages over Google in dit Z-katern maken me niet veel vrolijker.