Julien C: de gedachte dat het opnieuw fout zou gaan, is onverdraaglijk

Een nieuwe verkeers­cam­pag­ne, met Formule-1-held Max Verstappen in de hoofdrol

14 mei Het kind in ons vindt het leuk om zich te verplaatsen in een held. Als wij vroeger gingen voetballen, dan was de een Cruijffie en de ander De Kromme. Klommen we met de fiets over een bult, dan waanden we ons Jopie of onze eigenste Johan van der Velde uit Rijsbergen.