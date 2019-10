Jij krijgt een bodycam! En jij krijgt er één!

column Gloeiende plaat

13 oktober Mijn oom verbrandde vroeger zonder enig besef van klimaatvervuiling oude autobanden in zijn achtertuin. Een feest vonden wij dat als kinderen. Onder luid gejoel mochten we met een stok al rochelend in de smeulende massa poeren. ­Iedereen lachen, terwijl wij onszelf een long­­­­em­bolie stonden te hoesten. Niemand die dat raar vond.