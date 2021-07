Je kunt ook drie schilderijen in een bordeel hangen en zeggen dat het een museum is

COLUMN Autorijden zonder gordel, dat was toch uit de tijd dat sigaretten nog in glazen op tafel stonden?

18 juni Noem me naïef, maar ik schrok toen ik las hoeveel verkeersdoden in Brabant geen gordel hadden gedragen. Minstens 44 van de 119 mensen die in 2018 en 2019 omkwamen in een auto, hadden geen riem om.