Ik bubbel, jij bubbelt... plotseling zijn wij allemaal oeverloos aan het bubbelen. Je hoort de hele dag niet anders. Geen idee waar dat vandaan komt, waarom dat nu ineens zo populair is. Een paar jaar geleden was dat nog iets voor serieuze economen die ons uit de crisisbubbel probeerden te kletsen omdat ergens een hypotheekbubbel was geklapt.

En je had naar het schijnt ook een internetbubbel, een wereldje waar digidombo’s als ik tot op de dag van vandaag weinig van begrijpen. Het is waarom loonslaven uit mijn Bazooka Joe-tijdperk ook geen jota snappen van de bitcoinbubbel waarin sommigen schijnen te verkeren, maar die vooralsnog aan mijn neus voorbij zweeft.

Natúúrlijk heb ik mevrouw Bas om een bitcoin gesmeekt voor mijn sinterklaas, maar zij vroeg zich hardop af of ik te lang in bad had liggen weken. ,,Zolang er een wachtwoord nodig is, zolang niemand binnen vijf kwartier kan uitleggen waar al die dollars voor het oprapen liggen en zolang jij er nog niet mee in de kroeg kunt betalen, lijkt mij dat een zeepbelletje.’’

En zo blaast de mensheid verder. Van Dokkum tot Mokum in ieders eigen parallelle universum. Sociale bubbels waarin we met elkaar ons gelijk halen. Godzijdank zijn er ook leuke bubbels. Zo lees ik dat deejay Tiësto zelfs in een heuse liefdesbubbel zit met zijn 27 jaar jongere Annika nu ze gaan trouwen. Goed gedaan, ouwe.

Tiësto draait lekker in zijn comfort-zone, terwijl je heden ten dage ook al ook in een negatieve bubbel kunt belanden. Kijk maar naar Ajax.

Luister maar naar Maan. Die moest bij Radio 538 een mooi liedje zingen, maar werd plots geconfronteerd met een blote snikkel omdat presentator Frank Dane dat wel grappig leek. Op de radio...