Jariger dan jarig, mede dankzij twee zingende walvissen

COLUMN Het zinnetje dat je een beetje laten voelen wat racisme is

8 juni Het kwartje begint te vallen. Dat is het gevoel na een week van wereldwijde verontwaardiging over de dood van één man. Een week geleden dreigde de Duitse voetbalbond nog met straffen voor spelers die openlijk steun betuigen aan George Floyd. Want, sport en politiek mogen niet samengaan.