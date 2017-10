It’s always good to be back home

ColumnKom ik thuis van een welverdiend verlof in de overzeese gebiedsdelen, blijkt Marco Borsato in het moederland een nieuwe hit te hebben. Thuis, heet dat nummer en er zit een briljante rijmvondst in: Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn. Kernachtiger kan het thuisgevoel niet geformuleerd worden. Waarom heeft het tot ver in 2017 moeten duren eer een gerespecteerd artiest deze strofe gewoon in een gloedvolle Nederlandstalige compositie verwerkte?

Oh wat is het fijn om weer thuis te zijn. Ze zouden het nummer pal na de landing op Schiphol of Eindhoven moeten draaien tijdens het taxiën of gedurende de tijd die je in het gangpad moet wachten tot je het vliegtuig uit mag. Je weet op slag dat je weer terug bent in je eigen kikkerlandje. Dat is altijd weer een aangrijpend moment en dan is het fijn om te weten dat er nu eindelijk een lied is dat met Oh wat is het fijn om weer thuis te zijn je de moeite ontneemt om die emotionele gewaarwording onder woorden te brengen.

Oh wat het is fijn om weer thuis te zijn. Zou die zin zo maar in één keer uit de pen van de componist zijn gevloeid of zijn er vele doorwaakte nachten aan vooraf gegaan, waarin platte alternatieven er niet in slaagden het thuisgevoel te vatten. Weer thuis zijn, oh wat is dat fijn bijvoorbeeld. Of Wat is het weer fijn om thuis te zijn. Het woordje weer staat bij Borsato goed op zijn plek en doet je misschien wel daarom onwillekeurig aan Wim T. Schippers denken, die met We zijn weer thuis een en ander nog kernachtiger formuleerde, maar daar nimmer het massale bereik mee had dat Marco nu, volkomen terecht, wel heeft. Een Borsato die op de Schipperiaanse toer gaat kan bovendien op die manier een nieuw, intellectueel publiek gaan trekken. André Hazes werd immers op zeker moment met zijn repertoire ook salonfähig, dus waarom zou het Marco niet lukken?

Zelf ben ik inmiddels ook al weer een dag of wat thuis en vertoef ik gezien het weer vooral veel binnen. Maar dat is weer een ander, ook hartstikke mooi liedje.