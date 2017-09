Is Hudson’s Bay de moeite waard?

Laat ik trouwens niet al in de eerste zin liegen: ik deed het ook een beetje uit eigenbelang - waaroverlater. Goed, ik kom dus binnen, via de hal van De Barones, en loop meteen tegen de schoenen en de tassen aan.

Dat is trouwens ook niet waar. De opstelling is daar veel te ruim voor- zo ruim zelfs dat je je even afvraagt of de andere helft van de collectie misschien nog in de loop van de maand wordt toegevoegd.

Wat mij tussen haakjes deugd deed, is dat ik geen enkele influencer ben tegengekomen. Een influencer, het woord zegt het al, is een beïnvloeder. Dat klinkt even eng als het is. Hij, zij of iets daartussenin wordt betaald om bezoekers producten aan te prijzen die in het warenhuis zelf te koop zijn. Gelukkig waren deze figuren alleen ingehuurd voor de opening van Hudson’s Bay in Amsterdam.

De sfeer, wilt u weten. Niet verkeerd: licht,ruim en rustig. Opvallend rustig zelfs, voor een eerste week, hoorde ik een verkoopster zeggen. Lekker rustig, maak ik ervan.

Bijna net zo rustig als in de laatste jaren van de V & D. Oeps, wat zeg ik nou? Hudson’s Bay wil daar per se niet mee vergeleken worden! Vergeet wat ik heb gezegd.

De kledingcollectie, hoor ik u al de hele tijd vragen. Is die de moeite waard? Sorry, daar mag ik niet over oordelen, hoe graag ik het ook wil. Hudson’s Bay heeft als doelgroep namelijk de millennials, jong en hip. Daar ben ik een paar keer te oud voor.

Gelukkig heb ik - persoonlijk belang!- toch kunnen scoren met een huidkleurig hemdje dat figuur-corrigerend moet werken. Mag wat kosten.