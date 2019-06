Is die irritante eikenprocessierups nou ook nog onze eigen schuld?

column Boehoehoe, het is me weer niet gelukt een vrouwen­voet­bal­wed­strijd helemaal uit te kijken

11:50 Ik hou heel veel van vrouwen. Van één in het bijzonder en van de rest in het algemeen. Veel meer dan van mannen. Want onder ons gezegd, daar heb ik het niet zo op. Met hun agressie, hun testosteron en hun baardgroei.