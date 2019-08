Is democratie wel zo’n goed idee?

Dat doen we door middel van gekozen volksvertegenwoordigers. Iedereen mag kiezen, elke stem is evenveel waard, de meeste stemmen gelden. Misschien is dat wel de makke van het systeem. Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar niet alle mensen zijn gelijk. Er zijn domme mensen en verstandige. Er zijn idealisten en profiteurs. Er zijn eerlijke mensen en er zijn oplichters.



Ze mogen allemaal stemmen en ieders stem telt even zwaar. Iemand die elk jaar via zijn of haar loonstrookje een halve ton afdraagt aan de samenleving, heeft evenveel te zeggen als iemand die elk jaar de uitkeringsinstantie voor een halve ton tilt. In het stemhokje is de mening van een hoogleraar evenveel waard als die van een randdebiel.