Van de hoofdredactieOnze facebookpagina's ontploften afgelopen week en we werden overladen met mails. De oorzaak: een oproep, geïnitieerd door collega Fee Buurmans, over de vele opvallende paddenstoelen deze herfst. Het was haar opgevallen en iets wat een verslaggeefster opvalt, valt doorgaans ook de lezer op, is onze ervaring. In dit geval bleek dat meer dan waar.

Ruim duizend reacties met foto's kwamen er via Facebook binnen en de online oproep leverde ook nog ruim honderd e-mails op van lezers die opvallende paddenstoelen hadden gespot. In hun tuin, in het bos, of zomaar op straat. Paddenstoelen in allerlei vormen, kleuren, soorten en maten.

Bekijk hieronder de reacties op een van onze Facebookpagina's.

Bijzonder veel reacties op een zo op het oog simpel oproepje. Het geeft aan dat het onderwerp leeft, dat erover wordt gesproken. 'Wat gaan we met al die input doen?', vroeg ik Fee afgelopen week naar aanleiding van de stroom aan reacties. Het antwoord leest u eerdaags terug in uw krant. We hebben beeld van meerdere opvallende paddenstoelen samengebracht en laten er onder meer een expert zijn licht op schijnen. Het is mooi dat de verwondering van een collega met hulp van trouwe, oplettende lezers uiteindelijk resulteert in een fraaie productie in de krant.

Burendag

Deze vorm van journalistiek past in de gedachte van onze nieuwe chef nieuws, Ronnie Vermonden. Hij vindt dat we als krant best wat vaker de interactie mogen opzoeken met onze lezers. Vanuit dat oogpunt bedacht hij vorige maand de lezersoproep in de aanloop naar Nationale Burendag, dit jaar op 28 september. Het leverde tientallen reacties op van trotse buren, straten en wijken. Ook die oproep leverde een mooie productie op, inclusief een prachtige foto van een groep Etten-Leurse buren op onze voorpagina.

Een ander verhaal dat u binnenkort van ons kunt verwachten, gaat over jodiumpillen. Deze werden zo'n twee jaar geleden massaal uitgedeeld in onze regio. Middels een steekproef brengen wij in kaart of mensen nog weten waar ze deze pillen hebben bewaard en wat ze ermee moeten doen. Ook dit is een voorbeeld waarbij we de input vanuit de samenleving gebruiken voor een verhaal. Wat mij betreft een prima manier om onderwerpen die leven journalistiek aan te pakken.

Jodiumpillen

Misschien dat we in de toekomst nog veel vaker dan nu lezers gaan betrekken bij onze producties. Over lichte onderwerpen als paddenstoelen, maar ook over een serieuzer onderwerp als jodiumpillen. De ene keer zoeken we de interactie via een oproep in de krant, een andere keer via Facebook of door middel van een enquête of steekproef.

Wat het volgende onderwerp is waarbij we uw inbreng kunnen gebruiken? Onze kerstbijlage wellicht, daar zijn we achter de schermen al over aan het brainstormen. Maar ook andere ideeën zijn welkom. Valt u iets op, laat het ons dan weten! Wellicht kunnen we met uw tip de interactie zoeken met andere lezers en rolt er weer een mooi verhaal uit.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl