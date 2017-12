Inspirerend! En meer woorden die véél erger zijn dan 'kids' of 'papadag'

Want o, wat hebben we een bloody fucking hekel aan Engelse termen. En ach, wat voelen we ons véél te geëmancipeerd voor zo’n mannetjesbegrip. Alsof déze 2017-woorden zo fraai zijn:

Comfortzone. Tv-talentenjacht-term. Niet op z’n Frans uitspreken, het is kúm-ft-zoon. Je mag er niet in blijven zitten, want dat is stom. Gaat uit van het misverstand dat je iedereen zo vaak mogelijk in het diepe moet flikkeren. Duikt ook al op in cursuslokalen - altijd een veeg teken. Veeg maar gauw weg.

Versmarkt. Klinkt lekker naar de Rotterdamse Markthal en andere hippe voedselhoeken. Maar stelt niks meer voor. In Bergen op Zoom is nu gedoe over een vers­markt. Kraampjes met kooplui en hun geurende ingrediënten? Ben je gek, gewoon een bakker, een slager en een visboer in een overdekt winkelcentrum. Zeg dat dan.

Startup. Quasi-spannende manier om ‘beginnend bedrijfje’ te zeggen. Altijd doen trouwens: schijnt te werken bij het binnenharken van leningen en subsidies. Nog niet in Van Dale. Houden zo.

Maatwerk. Wethouderswoord. Steevast in plannetjes, omdat het suggereert dat je iedereen serieus neemt. Onderwijs, zorg, vuilnis in Breda, politie in Hulst, de bloembak bij de Slingerstraat in Ossendrecht: allemaal maatwerk. Kan natuurlijk niet. Wordt veel te duur. Krijg je klachten over. Al zal vast iemand beweren dat je die kunt beantwoorden met... Juist, ja.