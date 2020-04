Initiatieven waar we na deze periode geen afstand van zullen doen

van de hoofdredactieGeen gemeenteraad, geen commissievergadering en nergens een burgemeester die een lintje doorknipt. Het was in de eerste coronaweken wennen om journalistiek onze weg te vinden. Nog steeds is dat niet elke dag even makkelijk, maar het is mooi om te zien dat creativiteit deze dagen hoogtij viert. We bedenken andere journalistieke rubrieken, die passen bij deze tijd.

Vorige week besteedden we aandacht aan niet gekroonde sportkampioenen uit onze regio. Normaal hadden we dat gedaan bij het vieren van de titel, maar die titels gaan er dit seizoen niet komen. De afgelopen week brachten we een serie over lege zaken en in de aankomende week belichten we vitale beroepen. Ook in ons wekelijkse Z-katern op zaterdag hebben we de rubrieken vervangen door rubrieken die passen bij de tijd die we nu doormaken.

Maar naast het veranderen van onderwerpen en invalshoeken, kiezen we ook bewuster voor producties die voor een glimlach zorgen, of juist voor meer interactie met u als lezer. Een oproep om stoepkrijtfoto's in te sturen werd massaal opgepikt en leverde zelfs een prachtige foto op onze voorpagina op.

Laatste groet

Ook een oproep om uw verhaal te delen wanneer u een dierbare heeft verloren aan het coronavirus leverde talloze reacties op. Een laatste groet heet de pagina in de krant waarin we uw eerbetoon aan deze recente overledenen optekenen. Gisteren lag deze pagina voor het eerst in onze krant, en ook vandaag kunt u een aflevering lezen. Het is een variant op In Liefdevolle Herinnering, een rubriek die u al (bijna) wekelijks van ons gewend was.

Achter Glas

De glimlach proberen we op uw gezicht te toveren met de rubriek Achter Glas. Verslaggever en fotograaf komen langs en houden op afstand en achter glas een praatje met u. Over hoe u deze periode beleeft en anderen weer adviseert om hiermee om te gaan. Wilt u ook een verslaggever en fotograaf achter glas zien, dan kunt u ons mailen op redactie@bndestem.nl.

Quiz

En vandaag vindt u in ons regiokatern ook een heuse quiz over West-Brabant. Tien vragen over het wel en wee in ons gebied. We zijn benieuwd hoe goed u het nieuws bij ons volgt. Een tipje van de sluier: weet u waar de naam Bravis voor staat? Het ziekenhuis haalt de laatste weken met meer dan grote regelmaat de krant, maar wat is het verhaal achter de naam Bravis? We hopen dat u het juiste antwoord weet. Ondertussen wordt op onze online redactie ook hard gewerkt aan een brabantbrede online pubquiz.

De oproepen foto's te delen, de nieuwe rubrieken en series en de quizzen zijn stuk voor stuk ideeën die bedacht zijn om invulling te geven aan krant en website in tijden van crisis. Creativiteit die mij wel bevalt. Wat mij betreft zitten er initiatieven tussen waar we na deze periode dan ook zeker geen afstand van zullen doen.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl