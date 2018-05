Ik wil o zo graag geloven dat er helemaal niets mis is met Simon Yates

:-) !!!

13 mei De knipoog ;) verdient een plek in de krant, stelt Hans Bennis deze week in onze maandageditie. De algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie vindt dat populaire leestekens van WhatsApp best passen in serieuze teksten. Het driedubbele gebruik van uitroeptekens, of de combinatie van het uitroep- en het vraagteken bijvoorbeeld. Ze geven volgens hem een emotie weer die we anders moeilijk kunnen uitdrukken.