Ik wens alle kopafhakreaguurhufters een ontzettend gladde bananenschil­­!

Met verbijstering las ik de grove reacties op Rachel’s verhaal. Wat doet dat met een mens? Eerst lichamelijk geveld door een stomme prei (operatie, revalidatie, ander werk) en daarna nog eens virtueel gekielhaald door een kudde hersenloze kopafhakreaguurhufters.



Gisteravond besloot ik Rachel te bellen. Hoe gaat het met je, vroeg ik. Tja, zei Rachel. Ze wist meteen waar ik op doelde. ,,Ik ben heel erg geschrokken van alle reacties. Ik was er best wel verdrietig van. Ik vraag me af waarom dat zo moet?”



Ik kon het Rachel niet vertellen. Ik zei dat het me voor haar speet. Dat ik hoop dat ze het zich niet te veel aantrekt. Dat vindt ze best moeilijk, zegt Rachel. ,,Op een gegeven moment ben ik maar gestopt met steeds naar nieuwe reacties kijken.” Gelukkig had Rachels vader haar al gezegd wat ik haar had willen zeggen: ,,Ach, dit gaat om mensen die alleen maar de hele dag in een scherm turen en in het echt niets durven.”