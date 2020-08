Ik maak mij druk over Louis & Linda, Jumbo & Max, ijsberen & Rembrandt

VAN DE HOOFDREDACTIE Lachgas is om te huilen (vinden zelfs ex-gebruikers)

1 augustus Ruim dertien jaar geleden, Amphia ­Ziekenhuis, Breda. Ons zoontje werd geboren. Maar voor het zover was, moest mijn vriendin eerst nog aan het lachgas. Heel haar leven was ze erin geslaagd om van de dope af te blijven, maar nu kreeg ze in het ziekenhuis zo’n grote heppie-peppie-puf dat ze bijna vergat dat ze moest bevallen! Dat ik als empathische partner heftig hyperventilerend zat mee te hijgen, ging volledig aan haar voorbij. Misschien maar goed ook.