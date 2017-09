Vrouwen die huilen zijn ontroerd, mannen die huilen zijn zwak. Behaarde mannenbenen zijn oké, behaarde vrouwenbenen zijn afknappers. Mannen die veel spieren hebben zijn krachtig, vrouwen met ballen zijn manwijven. Mannen die rokken dragen zijn Schotten of ….Uh ja, wat zijn mannen die rokken dragen eigenlijk? Gek op rokken, denk ik? Een beetje vreemd maar wel lekker?

Hokjesdenken is makkelijk. Zo kunnen we de samenleving een beetje aan. Je zou het dapper kunnen noemen van de 17-jarige Stijn uit Breda dat hij in een hokje bij de Zara vrouwenkleren paste. En dat hij publiekelijk protesteerde toen hij vond dat hij niet respectvol werd behandeld door het personeel.

Heel mooi dat kledingwinkel Co & Co in Breda Stijn donderdag als publiciteitsstunt gratis kleren aanbood. Zo houdt hij aan alle horkerigheid nog iets over. Maar hé Stijn, als je afwijkt val je op. Als ik ga dansen op de werkvloer in plaats van op de discovloer, staat iedereen te gniffelen. Als ik mijn haar in vier kleuren verf, word ik bekeken. Echt, ik gun jou je wandeling door de stad in dat kekke bontjasje dat je donderdag paste. Maar verwacht nou niet meteen dat iedereen het aankan jou in een vrouwenjas te zien. Alle inspanningen van de Hema ten spijt.