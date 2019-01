Ik denk de hele dag aan het Spaanse jochie dat in een gat viel

Als je daar wat langer over nadenkt, is dat best gek. Overal op de wereld gaan kinderen dood. Van de honger, door geweld. Zelfs in Nederland gaan dingen mis, hebben peuters pech of slechte ouders. Het mag niet, zo is de wereld niet bedoeld, maar het gebeurt. En bij tijd en wijle gaat zo'n bericht wat langs je heen, terwijl het een andere keer keihard binnenkomt en voorlopig niet meer verdwijnt.



Ons nieuws gaat over natte sneeuw, Elfstedentocht en klimaatakkoord. Over de neuzen die al dan niet opduiken in het proces Holleeder en gele hesjes die van geen ophouden weten. Over de kansen van Kiki Bertens en de rug van Sven Kramer.