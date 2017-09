Ik ben voor de gek gehouden. Kokkie wist het al lang

Kokkie is aan het koken. Ik zit aan de keukentafel en zwijg in alle talen, dat levert de beste maaltjes op. Onder het ipadden door hou ik hem wel in de smiezen. Hupsakee, daar verdwijnt weer een lading aardappelschillen in de voorste afvalbak.

De rug van Kokkie begint te praten. ,,Zeg, de aardappels zijn op. Er ligt nog een zak in de garage. Haal jij die even, dan kan ik door.”

,,Is goed”, zeg ik. Intussen spits ik mijn oren. Let op, de lege plastic zak verdwijnt in….

Ja, waarin? In de voorste bak, voor al het afval behalve het plastic, of de achterste voor enkel het plastic? Ik sta op. Ik moet de omweg nemen, ik kan het niet laten, ik moet het weten. Ik loop naar het aanrecht, trek al met een boos gezicht de bak open en ja hoor, natuurlijk, daar ligt de zak, in de voorste bak, boven de aardappelschillen.

Wat stelt ons huwelijk nou voor, denk ik, als we het niet eens eens kunnen zijn over afvalscheiding? Ik wil er voor de zoveelste keer iets van zeggen, maar Kokkie is me voor. ,,Ik doe niet aan afvalscheiding. Grote onzin. Dat weet je toch?”

Vanaf vandaag gaat het zo.

Kokkie is aan het koken en ik zeg niks meer als er weer een plastic zak in de voorste bak verdwijnt. Sterker nog, ik doe mee! Al het afval gaat voortaan in dezelfde bak, net zo lang tot sorteren zin heeft.

Dat heeft het nu niet, constateert het Centraal Plan Bureau deze week: ‘Het scheiden van plastic levert nauwelijks milieuwinst op. Het reduceert niet de hoeveelheid zwerfafval en een deel van het ingezamelde plastic belandt alsnog in de verbrandingsoven. De energie die hierbij wordt opgewekt, zorgt nog wel voor een kleine CO2-besparing, zegt het CPB. Hoeveel dan? ‘Iets meer dan 0,1 procent van de gehele Nederlandse uitstoot.’

Wat zijn we voor de gek gehouden. Nou ja, ik in elk geval. Kokkie wist het natuurlijk al lang.