Iedereen vanaf vandaag met de billen bloot: wat laat jij van jezelf zien?

Want vanaf nu moet iedereen die iets leuks wil doen een QR-code laten zien. Ik vraag me af wat dat met vriendschappen en andere relaties gaat doen. Komt er nu ook daar een wij-zij-gevoel? Want stel dat een vriendin opeens afzegt voor een etentje, betekent dat dan dat ze geen vaccin heeft genomen of tegen het controlebeleid is? Je vraagt het je toch af.



Ik wil me eigenlijk helemaal niet bemoeien met andermans zaken, maar ik ben benieuwd of ik mijn nieuwsgierigheid kan bedwingen. Wie is principieel tegen, en wie zegt af omdat er echt iets tussenkomt?