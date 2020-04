Iedereen braaf 100? Niet op mijn snelweg

van de hoofdredactie We waarderen de kleine, fijne dingen van het leven weer

5 april 'Meneer, kunt u doorgeven dat ik heel blij ben dat jullie nog elke dag een krant maken in deze periode.' Het is een van de telefoontjes met complimenten die ik vorige week nog mocht opnemen en beluisteren. Het was een van de laatste dagen dat we nog met een enkeling op de redactie in Breda vertoefden. Inmiddels maken we de krant volledig vanuit huis.