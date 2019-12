Hunkeren we in 2069 ook nog naar Kerstmis?

Terugblik­ken: we genieten van mooie menselijke verhalen, maar ook trieste gebeurte­nis­sen raken ons

14 december Nog ruim twee weken en we leven in 2020. Journalistiek denken we deze weken op de redactie veel aan terug- en vooruitblikken. Wat viel ons op in 2019, welke streekgenoten domineerden het nieuws, welke ontwikkelingen hebben we gesignaleerd in West-Brabant en wat gaat 2020 ons brengen. Het valt niet altijd mee terug te ploegen in ons geheugen, maar gebeurtenissen die echt grote impact hebben gehad, zijn door geen van de verslaggevers vergeten.