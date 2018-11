House of Talent: Chapeau, Samir, hou vol!

column Het geheim van de glazen koepel

11 november Koopzondag in Eindhoven. Ik had nooit door het centrum moeten gaan. Overal dames met frisse kleurspoelingen in hun korte koppies en mannen met naar bier snakkende buiken. Een kleuter van een strompelgezin voor me krijgt een meltdown en besluit op straat te gaan liggen. Helemaal geen slecht idee. Zittend op het Catharinaplein naast Dynamo kijk ik omhoog, weg van de verveelde gezichten, naar mijn zen-baken. De koepel van winkelcentrum Heuvel.