Houdoe is heel Brabants, maar wie gebruikt het eigenlijk nog?

column Ik denk de hele dag aan het Spaanse jochie dat in een gat viel

15 januari Denk de hele dag aan Yulen, dat Spaanse jochie in die waterput. Brok in de keel. Geen idee hoe je Yulen uitspreekt, maar het voelt alsof ik dat knulletje ken. Natuurlijk is dat onzin. Maar de berichtgeving over zo'n peuter die voor het oog van zijn familie op een gezellige zondag in een gat van 110 meter diep dondert, raakt mij nogal.