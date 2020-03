Hopelijk kunnen we straks bij het EK voetbal gewoon een flesje Corona opentrekken, zonder virus

column Grootste zak blijft achter in de auto

1 maart Afgelopen carnaval liep ik door Eindhoven met twee lege plastic bierbekers in mijn hand. Al vanaf het stationsplein was ik op zoek naar een prullenbak. Of beter gezegd; een prullenbak met plek. Want alle afvalpunten die ik tot dan op mijn route had gezien, puilden tot ver over de rand uit.