Hoezo designerdrugs? Het zijn gewoon gifpillen!

Column Column Ad Pertijs | Mathieu van der Poel mag wat blijer zijn met zijn prijs voor de strijdlust

Grootse triomf of niet, Wout Poels rijdt elke dag sowieso als het zonnetje in huis door de Tour. Mathieu van der Poel zit anders in elkaar. Hij pakte vorige week de Prix de la Combativité mee. Maar daarvoor zegt hij het niet te doen. Hoogste tijd om daar anders over de denken. Strijdlust is geen troostprijs.