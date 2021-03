Hoera voor mijn moeder, zij baande de weg!

COLUMNMijn moeder heeft altijd gewerkt. Dat is bijzonder. Want toen ze begin jaren zestig haar eerste kind kreeg, was het enige recht voor veel vrouwen het aanrecht. Het kán geen toeval zijn dat ze maandag jarig is, op Internationale Vrouwendag. Een dag waarop mijn moeder een bedankje verdient.

Mama Toos en haar zussen stonden in de jaren vijftig al als eerste vrouwelijke pompbediendes van Nederland in de krant. Ook als getrouwde moeder werkte ze door, al was niet op het niveau dat haar hersenen verdienden. Buitenschoolse opvang bestond in die tijd ook nog niet. Maar Toos wist gezin en werk te combineren, al viel dat soms niet mee.

Doorpakken

Mede door mijn moeder heb ik me nooit afgevraagd of fulltime werken en moederen normaal is. Deze meid was op zelfstandigheid voorbereid. Toen een huwelijksbootje niet de eindbestemming haalde, hoefde ik mijn kinderen niet te verhuizen naar een flatje acht hoog.

Eenentachtig jaar wordt mama komende maandag, op Internationale Vrouwendag. Het is een dag om te waarderen dat mijn moeder Toos een stukje van de weg voor mij heeft gebaand. Nu is het zaak aan de vrouwen van nu om door te pakken.

Taart

We zijn er écht nog niet. Van alle vrouwen is nu 64 procent financieel zelfstandig, dat wil zeggen dat ze zichzelf alleen kunnen redden (bij de mannen is het 81 procent). De beloning van vrouwen voor betaald werk ligt lager dan die van mannen. Er zijn nog veel te weinig vrouwen aan de top. Succesvolle vrouwen oogsten meer venijn dan succesvolle mannen. En seksuele intimidatie is een plaag.

Gelukkig valt er ook genoeg te vieren. Er moet nog een hoop maar er is al veel bereikt dankzij vrouwen als mijn moeder. Voor wie ik hopelijk nog vele internationale vrouwendagen een verjaardagstaartje bakken mag.