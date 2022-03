Hoera, sneeuw? Donder op met je vlokkenvrolijkheid

Want er wordt dus sneeuw voorspeld op die eerste dag van april. En winterweer in de vierde maand, da’s drie keer niks. ,,Ja, maar daar zong Prince toch ook over”, hoor ik honderd mensen alweer jubelen. ,,Sometimes it snows in April!” Inderdaad, en goh, wat is dat een nummer om lekker vrolijk van te worden. In de eerste regel gaat het verdomme al over de dood...