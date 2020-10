Hoelang blijven we nog sporten terwijl de besmettingscijfers maar oplopen en oplopen?

Want hoe verzin je het om in vier dagen tijd twee keer je handen te vroeg in de lucht te steken? De eerste keer ging Loulou diep door het stof nadat hij de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik had verkwanseld aan Primoz Roglic. Zijn falen daar werd nog enigszins verbloemd door zijn declassering naar de vijfde plaats omdat hij bijna Marc Hirschi van zijn sokken reed. Daar bood Alaphilippe achteraf grootmoedig zijn excuses voor aan en en passant meldde hij dat hij nooit meer zijn handen te vroeg in de lucht zou gooien. Om het woensdag in de Brabantse Pijl doodleuk opnieuw te doen.