Hoe Tadej Pogacar Etten-Leur van twee truien beroofde, of toch niet...

De contracten, zeg. De contracten met Primoz Roglic, Richard Carapaz en Sam Bennett. Wat moest hij er nog mee? Ja, Bennett, die was in het groen Parijs binnen gereden en had daar nog gewonnen ook. Die wilde hij nog wel hebben. Maar Roglic en Carapaz? Moesten die dan in hun normale Jumbo- en Ineos-kloffie naar Etten-Leur komen? Dat was zijn eer te na.