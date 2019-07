Hoe nu ook John de Mol probeert te doen alsof een uitvaart ontzettend leuk is

COLUMN Wie gaat er nou voetballen met lippen­stift?

6:30 Over het Wereldkampioenschap Vrouwenvoetbal is de afgelopen weken veel gezegd. De meeste gesprekken die ik hoorde, gaan niet over het balspel . Ze gaan vaak over uiterlijkheden zoals een knotje, lippenstift of een lilluk wijf. Of over mannenvoetbal dat zoveel beter is. Maar wat is het punt?