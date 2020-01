Hoe mooi kan echte vriendschap zijn!

van de hoofdredactie ‘Behoorlijk pijnlijk’ wanneer het gaat om een vermeend overlijden

12 januari Stoïcijns tikt verslaggever Gerlach Hochstenbach verder. Zwerver Willem uit Breda is overleden, doen velen ons vanaf vorige week donderdagavond geloven middels berichtgeving op websites, sociale media en allerhande tips via mail, app en telefoon. Vanaf diezelfde donderdagavond proberen wij op de redactie achter de échte waarheid te komen. Wij publiceren vooralsnog niets, want we willen eerst uitzoeken wat er werkelijk aan de hand is.