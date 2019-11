Hoe moet je nou weten wat je ‘later’ wil worden - als je 15 bent?

De keuze voor de journalistiek lag bij mij niet voor de hand. Geen flauw idee wat ik ‘later’ wilde worden. Het is dat ik die ene dag een tussenuur had met een klasgenoot van wie ik vond dat hij een sublieme muzieksmaak had. Terwijl we in de kantine zaten, vertelde hij dat hij naar de open dag van de journalistiekopleiding ging.



‘Ik ook’, flapte ik eruit. Ik redeneerde: als we dezelfde muziek leuk vinden, kan het niet anders dan dat we ook dezelfde opleidingen interessant vinden. Dames en heren: mijn brein.