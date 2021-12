Hoe Max zondag de wereldtitel pakt. Of niet?

COLUMN Je kunt geen 380 volt op je hek zetten, maar wat moet de bouwsector dán doen tegen al die diefstal­len?

Je zou maar een bouwbedrijf leiden. Op een bouwplaats in Delft, eigendom van Nederlandse Bouw Unie in Etten-Leur, klommen criminelen ondanks allerlei beveiligingsmaatregelen twaalf verdiepingen hoog in een pand in aanbouw om containers leeg te halen. Maar ook in de eigen gemeente moet de NBU man en macht inzetten om boeven van de bouwplaats te weren.

21 november