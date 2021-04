Hoe leuk had zo'n omstreden proefevenement nu eigenlijk écht kunnen zijn?

Fout, fout, fout. En foei, dat u zo'n vooroordeel over mij heeft. Ja, ik snak naar vrijheid. Maar niet op die manier. Ik had écht niet naar zo’n testfeest willen gaan. Wat een gedoe, zeg. Op de dag zelf een stok in je neus laten duwen. Vijf dagen later opnieuw. Op een door Fieldlab aangewezen testlocatie. Enquêtes invullen. Doen wat de organisatie je opdraagt, want het is wel een experiment natuurlijk. En dat allemaal voor een paar uurtjes ‘feest’. Ik vind het nogal wat. Mij niet gezien.