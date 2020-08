Hoe kroegenkoning Laurens Meyer zich vergist in ‘zijn’ nieuwe politieke partij

van de hoofdredactie Heet, heter, maar niet heetst

17 augustus Hoge temperaturen, we liggen er vanwege de warmte nog wel letterlijk wakker van, maar stilaan beginnen we er al aan te wennen in ons land. De schaatsen blijven de laatste winters meestal in het vet, de flesjes zonnebrand daarentegen worden actiever gebruikt dan ooit tevoren.