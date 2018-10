Hoe jureer je 1049 foto's?

ColumnHet licht ging uit. Zes paar ogen tuurden naar een groot scherm met een foto. De finale was begonnen. De blikken werden serieuzer, de woorden dramatischer. ,,Deze serie gaat niet over mooie foto’s, maar over een keihard verhaal”, zei jurylid 5. ,,Nee, dit is niet Brabant. Zo smerig is het bij ons niet”, wist jurylid 3 zeker. ,,De weemoed in de foto past voor mij bij iets dat is geweest”, mijmerde jurylid 2.

Het was woensdagavond, een dag nadat ik mezelf had opgesloten op de kamer van de hoofdredactie. Deur dicht. Koppen dicht. Isoleercel. Do no disturb. Af en toe liep een collega langs met een blik van ‘heb je even?’ Mijn ogen zeiden genoeg. Waag het niet om binnen te komen. Alleen het bordje ‘Pas op voor de hond’ ontbrak nog. Ik gromde.

De lezers van BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad stuurden voor onze fotowedstrijd Brabant in Beeld liefst 1049 beelden in. Dui-zend-ne-gen-en-veer-tig. Als je het langzaam uitspreekt, denk je dat het er nog veel meer zijn. Zo voelde het ook.

Quote Ik had me in een overmoedi­ge bui opgegeven om te jureren. Net een wijntje te veel op, denk ik.

Ik had me in een overmoedige bui opgegeven om te jureren. Net een wijntje te veel op, denk ik. Voor de krant selecteer ik dagelijks foto’s. Dus hoe moeilijk kon dit zijn? Maar dui-zend-ne-gen-en-veer-tig? Ongetraind de marathon lopen, op blote voeten met dertig kilo bepakking in je nek, is een stuk eenvoudiger. Alleen al voor de categorie Natuur werden 553 foto’s ingestuurd. Ik maakte de fout door dit fantastische hoofdstuk als toetje te bewaren, waardoor ik na drie uur kijken en inzoomen het verschil niet meer zag tussen de platbuik mannetjes-libelle en de schorsmarpissa springspin. (ik doe nu net of ik er verstand van heb, maar dit stond in de beschrijving).

Bomen en bossen

Ik zag veel bomen. En nog meer bossen. Statige bossen, feeërieke bossen, angstaanjagende bossen. De ene foto nog fraaier dan de andere. Nee, dit was geen takkenwerk, maar om nou te zeggen dat ik door het bos de bomen nog zag?

Ik gooide mijn zevende dubbele espresso van de dag erin. Het hielp. Voor vijf minuten.

De volgende avond. We stemden op een foto. Jurylid 4 stak haar hand omhoog. Ze was de enige. ,,Telt mijn stem niet voor drie?”, probeerde ze nog. Vijf hoofden schudden nee. Jureren is keihard. Ook voor juryleden. ,,Een mooi element aan deze foto is dat er nog een mens opstaat”, zei jurylid 1. ,,Dat vind ik nou net jammer”, kaatste jurylid 3. Dag foto.

De nootjes kwamen op tafel. In kartonnen koffiebekertjes. Het was een winnende prent waard.

Jurylid 1 miste een sportplaat. ,,Ik had nog een paard!” We zochten het beeld op. Het paard haalde de barrage niet. Heel veel andere fantastische beelden wel. Ze staan allemaal in de finale. Medio november kan er gestemd worden. ­Jurylid 6 is benieuwd. En ja, er zit een bos bij.

