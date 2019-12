Hoe is het met uw kerstgevoelstemperatuur?

Column Eigenlijk heeft die hele zaak rondom het speeltuin­lab in Roosendaal iets bitter­zoets

7 december Breda. Uurtje of twee. De zitting rondom het ‘speeltuinlab’ in Roosendaal is geschorst. ,,Weet je wat het is?’’, zegt één van de advocaten plots in een van de gigantische gangen van die fonkelnieuwe rechtbank. ,,Het zijn eigenlijk gewoon sukkels. Zit geen kwaad in die mensjes, maar ja... naïef, hé?’’