Hoe ik keihard werd uitgescholden en er ontzettend van genoot

Rotterdam­mers weren uit Brabant? Och, je moet wat met de verkiezin­gen op komst

16:32 Een carnaval vierende bovensloter? Dat is een persoon met een grote bek, die te veel drinkt, vaak zonder aanleiding agressief is en in onze konten knijpt. Elk jaar rond carnaval steekt in ons zuiden dit anti-Rotterdamsentiment de kop op. Vooral in Breda zou het bar en boos zijn met Rotterdammers en Dordtenaren. Die komen massaal op carnavalszaterdag naar de stad om mee te feesten, maar begrijpen van het hele volksfeest geen snars.