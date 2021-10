Hoe houden we BN DeStem jong?

van de hoofdredactieVorige week tijdens het overleg met onze chefs kwamen de vaste rubrieken in de krant weer eens ter sprake. Om de zoveel tijd laten we die de revue passeren en wegen we af er wel of niet mee door te gaan.

Voldoen ze nog aan de verwachtingen? Hebben we nog genoeg ideeën om ze te blijven maken? Of moeten we nadenken over een andere invulling? Soms is een rubriek gewoon ‘op’; dan is de creativiteit of het aanbod er niet meer om ermee door te gaan.

En jawel, we denken binnenkort bij bepaalde onderdelen tot een andere invulling te komen. Het hoe en wat leest u hier, als we op de redactie knopen hebben doorgehakt.

Een van de vaste rubrieken die ter sprake kwam, is ‘Jong in...’ Op een vaste plek laten we elke week een jongere uit onze regio aan het woord. Over zijn of haar stad of dorp, over hobby’s en levendigheid van een woonplaats, over toekomstverwachtingen en actualiteit.

We waren unaniem: die rubriek moet blijven. Ze leest lekker weg, maar brengt bovendien een groep aan het woord die niet oververtegenwoordigd is in de krant. En ook oudere lezers willen simpelweg weten wat jongeren bezighoudt. Die overtuiging hebben wij in elk geval; we horen het graag als u het anders ziet. Het doet de diversiteit in de krant in elk geval goed.

Zo goed, dat we al pratend tot de vraag kwamen of we jongeren - bijvoorbeeld vanuit ‘Jong in...’ kunnen betrekken bij journalistieke producties. In dezelfde week was ik al aangehaakt bij een groepje studenten van de KU Leuven, dat voor ons aan de slag gaat met de onderzoeksvraag: hoe kun als nieuwsmedium jongeren beter bereiken?

Het is niet het eerste onderzoeksclubje van een opleiding dat met die vraag de boer op gaat. Met een traditioneel nieuwsmedium een jongere doelgroep bereiken, da’s altijd een uitdaging. Met daarbij de vraag of we, als we daarin slagen, nog wel aantrekkelijk zijn voor ons reeds bestaande lezerspubliek.

Voorlopig is ‘Jong in...’ in elk geval een blijvertje. En we blijven openstaan voor andere suggesties om jongeren meer onderdeel te laten zijn van BN DeStem. Voor die rubriek kunnen we trouwens altijd leuke interviewkandidaten gebruiken. Ken jij iemand die er wel in ‘Jong in...’ wil, of wil je zelf? Stuur dan een mailtje naar anne.jansen@bndestem.nl.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren: hoofdredactie@bndestem.nl