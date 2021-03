Hoe gaat Mathieu van der Poel Milaan-San Remo winnen? In elk geval niet op een normale manier

column Eigenlijk moeten we gewoon niet naar dat WK in Qatar kijken. Uit respect voor al die doden

26 februari 6500 doden. Ik zucht, ga zitten en laat de cijfers nog eens over me heen komen: 6500 doden! Nee, ik heb het nu niet over nieuwe coronacijfers of een derde golf. Ik heb het over sport.