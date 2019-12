Hoe de wens van Klaas Dijkhoff deze week uitkwam

De VVD-voorman slaagde er de laatste jaren aardig in het persoonlijke politiek te maken. Hoewel hij met zijn privéleven niet te koop liep, leerden we hem allemaal vrij goed kennen: Brabantse tongval, droge humor, carnaval in Breda, supporter van PSV, concertbezoeker, Slimste Mens. Wie hij was, nam hij mee in het debat, op verkiezingscampagne, in zijn overtuigingen.