Hittegolf? Stop je hoofd in het groentenvak!

COLUMN Alles in Breda is opeens ‘grenzeloos, groen en gezellig’

22 juni Breda Brengt Het Samen. We zijn de stad van de drie G’s: grenzeloos, groen en gezellig. Maar ik ben er wel even klaar mee. Want als er morgen een Belg tijdens een vrijgezellendag in een kikkerpak lollig aan het doen is, hoor ik op het stadskantoor al weer iemand kirren hoe ‘grenzeloos, groen en gezellig we hier wel niet zijn’.