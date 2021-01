Hier wil je liever niet over nadenken: code onmogelijk

COLUMN Geen hatelijk gehak in 2021, doe je mee?

1 januari Welkom op 1 januari 2021. Zullen we stoppen met hakken, vandaag? Het aantal mensen dat elkaar in woorden met de grond gelijk maakt, groeit sneller dan het virus. Neem de minister die zich kapot werkt in coronatijd. Hem aanspreken op zijn beleid, lijkt me prima. Maar Hugo de Jonge wordt tot onder zijn wortels afgezaagd.