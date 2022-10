Hey niffo, ouwe pikkebaas!

van de hoofdredactie Vooral mooie verhalen maken en de echt bijzondere zaken van het amateur­voet­bal eruit lichten

Ja, het kan mij persoonlijk wel bekoren. Die andere opzet van het amateurvoetbal in de papieren krant. Maar daar denkt u niet allemaal hetzelfde over. En dat is niet erg, want u als lezer mag (nee, moet) een mening hebben. Dat helpt ons ook weer bij het maken van keuzes.

15 oktober