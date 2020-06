Het zinnetje dat je een beetje laten voelen wat racisme is

COLUMNHet kwartje begint te vallen. Dat is het gevoel na een week van wereldwijde verontwaardiging over de dood van één man. Een week geleden dreigde de Duitse voetbalbond nog met straffen voor spelers die openlijk steun betuigen aan George Floyd. Want, sport en politiek mogen niet samengaan.

Niet alleen de DFB wist echter niet hoe snel het achter zijn spelers moet gaan staan. Ook het machtige American Footballbolwerk NFL geeft nu toe dat het verkeerd was dat er in het verleden niets werd gedaan met signalen van zwarte spelers over racisme. Het wordt gezien als verlaat eerherstel van Colin Kaepernick, de speler die vier jaar geleden knielend protesteerde tegen het dodelijke politiegeweld. Het kostte hem zijn carrière. Nu moedigt de NFL iedereen aan te protesteren tegen racisme en politiegeweld.

In Nederland maakten we ons een week geleden drukker om drukte dan om de kern van het protest. 'Als je wit bent, weet je ook niet hoe racisme voelt', hoorde ik iemand reageren.

Die zin katapulteerde me terug naar 2013. Naar het gevoel dat me sinds een koude maandagochtend in Louisville niet meer heeft losgelaten.

Als één van de weinige bezoekers struinde ik door het Muhammad Ali Center. De man was al een held en die ochtend werd hij alleen maar groter. De manier waarop hij zijn stem verhief tegen alledaags racisme maakte meer indruk dan de beelden van zijn triomfen in de boksring.

Dwalend door het interactieve museum dacht ik het sportcafé binnen te lopen. 'Sorry, u mag hier niet naar binnen', klonk het plots vermanend uit een speaker. Met een ongemakkelijk betrapt gevoel draaide ik me om. Tot de ingeblikte stem zei: 'Dit kreeg de jonge Muhammad Ali keer op keer te horen als hij hier in de stad een bar of restaurant binnen wilde gaan.'

Het was het zinnetje dat van Ali een activist maakte. Het was voor mij het zinnetje dat zo hard binnenkwam, dat ik beduusd het Center weer buiten stapte. Het kwartje was gevallen.

a.pertijs@bndestem.nl