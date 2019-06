Het wordt een Tour de France vol raadsels

Boem! Daar lagen ze op de grond. De winnaar van vorig jaar versuft om zich heen kijkend in Zwitserland. De nummer twee met een groot gat in zijn knie in Italië. En de nummer drie met een repeterende reeks breuken in Frankrijk.

Nu in elk geval al van die laatste twee zeker is dat zij niet mee kunnen doen, is de 106de Tour de France goed twee weken voor de start in Brussel omgeven met veel vraagtekens.

Deze keer is er niet één grote topfavoriet zoals dat in voorgaande jaren maar al te vaak het geval was, maar zijn er vooral raadsels rond de gesteldheid van veel kanshebbers. Want hoe is het na het afhaken van Froomie en onze Tom met Thomas himself? En hoe gaat het met Steven Kruijswijk, die in het Critérium du Dauphiné op moest geven met maagproblemen?

Favorieten

En wie zijn dan de favorieten? Jody…heu… Egan Bernal? Wout Poels? Thibaut Pinot? Romain Bardet? Adam Yates, al dan niet verkleed als broer Simon?

Jakob Fuglsang? Daniel Martin? Enric Mas? Bob Jungels? Rigoberto Uran? Tejay van Garderen? Wilco Kelderman? De Movistar-trojka Nairo Quintana, Mikel Landa en Alejandro Valverde?

Toch nog good old Vincenzo Nibali? Brekebeen Richie Porte? Kilometervreter Bauke Mollema?

Van Aert

Of kan Wout van Aert nog veel meer dan we allemaal denken en fladdert de Jumbo-Belg straks ook gewoon het hooggebergte over? Ik durf eigenlijk geen zinnig woord meer over de komende Tour te zeggen.

Wie weet duikt Mathieu van der Poel nog wel op als gastrenner bij Ineos of Sunweb om Woutje van Aert in het zicht van de aankomst op de Champs-Elysees alsnog voorbij te rijden. Of besluit Deceuninck-Quickstep om toch maar met het wonderkind Remco Evenepoel als kopman te starten.

Evenepoel, Van der Poel, Poels… Ik weet het echt niet meer.

Fantasie

Tuurlijk, mijn fantasie slaat nu op hol, maar niets lijkt meer uitgesloten in dit toch al knettergekke wielerjaar. Behalve dan dat Chris Froome deze zomer zijn vijfde Tourzege gaat behalen of dat Tom Dumoulin 39 jaar na Joop Zoetemelk een Nederlandse gele trui naar Parijs brengt. Dat zoiets niet gaat gebeuren, daar durf ik na gisteren wel een flesje wijn op te zetten.